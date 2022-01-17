Сверстать игровой лендинг (недорого) FIGMA

HTML-версткаЗакрыт89 заявок1735 просмотров
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Нужна профессиональная верстка (не дорого).

Ленд: https://www.figma.com/file/w4oiNqd8PKSu6unHWuNxxY/Untitled?node-id=0%3A1

Лендинг должен быть адаптивным под разные экраны и мобилку. (Как в макете)

Жду сроки / цена

Figma
2 года назад
guest_16394708374075
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Reshat_Mus
19 летУзбекистан
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$35
2 дня
WMZ
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