Сверстать игровой лендинг (недорого) FIGMA

Нужно исправить верстку одной страницы для мобильного сайта. Есть требуемый дизайн в фигме - https://www.figma.com/file/L4ejtDx2COaaRjemvYUx1T/ExKetoGo-Mobile?node-id=0%3A1, видео с требуемой анимацией - https://drive.google.com/file/d/15aUR3NL_OSJqxXwoT7-Bou08Byu8h2X6/view?usp=sharing, и исходный код страницы. Нужно переделать дизайн на тот что указан в фигме с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна профессиональная верстка (не дорого).
Ленд: https://www.figma.com/file/w4oiNqd8PKSu6unHWuNxxY/Untitled?node-id=0%3A1
Лендинг должен быть адаптивным под разные экраны и мобилку. (Как в макете)
Жду сроки / цена
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