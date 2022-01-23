Необходимо сверстать блок на страницу

HTML-версткаЗавершен41 заявка1025 просмотров
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Есть макет (к сожалению psd нет) во вложении, качество изображения для верстки в оригинальном размере (больше чем во вложении здесь)

Необходимо его сверстать для встраивания на страницу в рабочий сайт (https://sevastopol-hotel.com.ru/)

2 года назад
Cruiser_Group
Владимир 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
_Andrey__
Андрей 
17 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$20
1 день
RUB
Был приятно удивлен. Все очень оперативно и ответственно. Рекомендую как верстальщика!!!
Заказчик грамотно поставил задачу и всегда был на связи, рекомендую.