Сайт-парсер цен с 5 разных источников. Размещение этих цен в столбец.

HTML-версткаЗакрыт2 заявки750 просмотров
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2 года назад
jekaogen
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Noothing
Эдгард 
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$185
10 дней
RUB
С моей стороны была допущена грубая ошибка - не подготовил ТЗ, поэтому все решалось "на ходу". Было много вопросов, на которых у меня не было ответов, но т.к. я понимал, что провафлился в этом случае я , было решено "вырезать" непонятные нам задачи. По итогу проект не доделан, скинул мне архив с тем, что было, сказал что проходит экзамен в Тинькофф и что теперь он занят. Я оплатил обговоренную сумму. Обещал допилить проект, но уже месяц кормит завтраками. Создалось впечатление, что отличный и ответственный парень, просто попытался поднять неподъемное. Мы упростили задачу, но даже так ничего не решилось. Пис
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