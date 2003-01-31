Сайт-парсер цен с 5 разных источников. Размещение этих цен в столбец.

С моей стороны была допущена грубая ошибка - не подготовил ТЗ, поэтому все решалось "на ходу". Было много вопросов, на которых у меня не было ответов, но т.к. я понимал, что провафлился в этом случае я , было решено "вырезать" непонятные нам задачи. По итогу проект не доделан, скинул мне архив с тем, что было, сказал что проходит экзамен в Тинькофф и что теперь он занят. Я оплатил обговоренную сумму. Обещал допилить проект, но уже месяц кормит завтраками. Создалось впечатление, что отличный и ответственный парень, просто попытался поднять неподъемное. Мы упростили задачу, но даже так ничего не решилось. Пис