Внести изменения в сайт

Мы хотим улучшить информативность, удобство и внешний вид сайта - это наша цель.

http://www.homeopat.kiev.ua/

Речь о таких правках:

* замена баннера + установить формат слайдера, где мы можем ставить ряд баннеров на ротацию с задержкой;

* замена основного фона и цвета шрифтов, в том числе и на внутренних страницах;

* изменения в блоках на главной странице: "Наши специалисты" убрать, видео убрать, часть блоков Киевской гомеопатической школы убрать. Оставшиеся крупные квадратные блоки скомпоновать вместе: гом лечение, другие виды терапии, Киевская гомеопатическая школа. Вместо текущего видео поставить другие видео-визитки. Отзывы опустить вниз, перед картой;

* разделы и подразделы в шапке профиля перекомпоновать с другой логикой.

* учитывая вышеизложенное, внести изменения во внутренних страницах.