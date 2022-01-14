Внести изменения в сайт

HTML-версткаЗакрыт18 заявок1211 просмотров
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Мы хотим улучшить информативность, удобство и внешний вид сайта - это наша цель.

http://www.homeopat.kiev.ua/

Речь о таких правках:

* замена баннера + установить формат слайдера, где мы можем ставить ряд баннеров на ротацию с задержкой;

* замена основного фона и цвета шрифтов, в том числе и на внутренних страницах;

* изменения в блоках на главной странице: "Наши специалисты" убрать, видео убрать, часть блоков Киевской гомеопатической школы убрать. Оставшиеся крупные квадратные блоки скомпоновать вместе: гом лечение, другие виды терапии, Киевская гомеопатическая школа. Вместо текущего видео поставить другие видео-визитки. Отзывы опустить вниз, перед картой;

* разделы и подразделы в шапке профиля перекомпоновать с другой логикой.

* учитывая вышеизложенное, внести изменения во внутренних страницах.

2 года назад
guest_16421902491633
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
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