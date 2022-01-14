Внести изменения в сайт

Ссылка на лендинг [url=https://landing.com.kg/boto/]https://landing.com.kg/boto/[/url] залить ко мне на хостинг самое главное чтобы работало все идеально и все заявки на почту или телеграм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы хотим улучшить информативность, удобство и внешний вид сайта - это наша цель.
Речь о таких правках:
* замена баннера + установить формат слайдера, где мы можем ставить ряд баннеров на ротацию с задержкой;
* замена основного фона и цвета шрифтов, в том числе и на внутренних страницах;
* изменения в блоках на главной странице: "Наши специалисты" убрать, видео убрать, часть блоков Киевской гомеопатической школы убрать. Оставшиеся крупные квадратные блоки скомпоновать вместе: гом лечение, другие виды терапии, Киевская гомеопатическая школа. Вместо текущего видео поставить другие видео-визитки. Отзывы опустить вниз, перед картой;
* разделы и подразделы в шапке профиля перекомпоновать с другой логикой.
* учитывая вышеизложенное, внести изменения во внутренних страницах.
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