Нужно поправить чтобы QR код работал на распечатанных баннерах

HTML-версткаЗавершен4 заявки729 просмотров
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Нужно поправить чтобы QR код работал на распечатанных баннерах

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Den4k_
Денис 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$1
1 день
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