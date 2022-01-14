Нужно поправить чтобы QR код работал на распечатанных баннерах

Выбран вектор фирстиля и сверстана главная маркетплейса. Исходник есть в Figma. Требуется работа под ключ, с понятными сроками и бюджетом. Вот в этом векторе нужно продолжить. Нужно: за две недели по готовому четкому ТЗ сверстать 10-12 страниц. Одна лендинг-страница главная. На ...