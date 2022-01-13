Маркетплейс. Веб-дизайн + верска

HTML-версткаЗакрыт12 заявок869 просмотров
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Выбран вектор фирстиля и сверстана главная маркетплейса.

Исходник есть в Figma.

Требуется работа под ключ, с понятными сроками и бюджетом.

Вот в этом векторе нужно продолжить.

Нужно: за две недели по готовому четкому ТЗ сверстать 10-12 страниц.

Одна лендинг-страница главная.

На ее основе пару поменьше лендингов.

И маркетплейс с админкой, с соответствующим функционалом, все остальные страницы строятся по сути на уже созданном примере.

Все описано в ТЗ, есть примеры.

Выбрана тема на themeforest, в ней есть куча сэмплов разных блоков.

Сверстать нужно адаптивный дизайн.

Разработчик работает на Laravel.

2 года назад
guest_16420854888528
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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