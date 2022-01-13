Верстка шаблона по макету (CMS DLE)

1) шаблон под DLE, использовать все необходимые теги из документации 2) разбивка стилей на отдельные css файлы, css оптимизация (разбивка, critical css, минификация) (мобильные\десктопные\критикал и тд. (пример могу скинуть) заточить под webvitals

3) для значков не использовать font awesome, только спрайты или svg

4) оптимизация js ( минификация, оптимизировать доставку)

5) оптимизация внешних сервисов (реклама, слайдеры итп)

6) в html и css не использовать комментарии

7) в js комментировать, какой код за что отвечает (для личного ознакомления)

макет показываю лично каждому кто может реализовать по всем критериям выше описанными .