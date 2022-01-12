Вёрстка на вордпресс

HTML-версткаЗакрыт20 заявок1689 просмотров
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Вёрстка на CMS (WP-OpenCart) + подключения.

Дизайн сайта:

https://www.figma.com/file/R2IMeQSP8Gx2UpsdDDSEbE/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82?node-id=0%3A1

Сроки 8дней-10. Бюджет: 17-20тыс. руб.

Общения ведётся в Телеграмм.

2 года назад
guest_16077042460804
3 года в сервисе
Был
2 года назад