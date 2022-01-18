Сверстать страницу с формой по дизайну

HTML-версткаЗавершен34 заявки774 просмотра
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Дизайн в Figma

2 года назад
gazoozd3d
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexandr_belkin
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 года назад
$40
1 день
RUB
Сделал работу очень быстро и качественно. Рекомендую.
Приятное общение и четко поставленная задача. Спасибо за отзыв
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