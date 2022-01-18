Сверстать страницу с формой по дизайну

Привет, коллеги. У нас верстак сделал кривоватую верстку. Нам нужно привести ее в порядок и сделать пиксель перфект(не прям буква в букву. 5-10 пикселей допускается) С нуля не надо. Надо до утра поправить. Кто готов сейчас?