Сверстать страницу с формой по дизайну

Ссылка на лендинг https://landing.com.kg/boto/ сделать админку чтобы можно было менять тексты залить ко мне на хостинг самое главное чтобы работало все идеально и все заявки на почту или телеграм
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Дизайн в Figma
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