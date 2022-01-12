Здравствуйте Нужно сверстать и натянуть на вп проект: https://www.figma.com/file/fGUvf5Lir5Fq5jtEEMMXcH/Web_DataSleek_2021?node-id=0%3A1 В заявке оставьте пожалуйста примерный бюджет и сроки Спасибо
Оптимизироватьс сайт до 100% Google PageSpeed Insights и GTmetrix
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оптимизировать сайт https://fakeoff.org/
Также, если это возможно, поправить верстку при выгрузке в мобайле.
Хотелось бы получить близкую к окончательной стоимость такого проекта от вас.
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