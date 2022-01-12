Оптимизироватьс сайт до 100% Google PageSpeed Insights и GTmetrix

HTML-версткаЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Необходимо оптимизировать сайт https://fakeoff.org/

Также, если это возможно, поправить верстку при выгрузке в мобайле.

Хотелось бы получить близкую к окончательной стоимость такого проекта от вас.

2 года назад
ch35lav
Олег 
49 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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