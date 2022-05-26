Здравствуйте! Я Frontend разработчик, верстаю сайты и разрабатываю веб-приложения
Превращу красивый дизайн
в адаптивный, легко редактируемый
и удобный в использовании веб-сайт
Используемые технологии:
HTML5, CSS3 (scss), JavaScript, TypeScript
React + redux/zustand
WordPress
В течение недели после передачи готовой работы
я бесплатно выполню правки и исправлю ошибки,
которые могли быть не замечены ранее
Я против войны в Украине!
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- МОСПИЛ | Лендинг10 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
3 года назад
FigmaNode.jsWordPress
Задание было выполнено в сроки, качество работы - на высоте! Код разборчивый, аккуратный. В процессе работы никаких лишних вопросов, всё по существу, суть поставленных задач была полностью отражена в работе. Дополнительно отмечу, что дизайн был суховат, а Романом были предложены решения по более качественному исполнению задуманного дизайна, и далее отражены на сайте; полностью создан качественный адаптив под все устройства, несмотря на то что дизайн был заточен только под два расширения. Плюсом добавлю, что очень понравились анимации бургер-меню, и плавные ховер-эффекты; очень приятно, когда верстка происходит не строго по ТЗ, где зачастую всё предусмотреть нереально, а когда человек видит, как будет лучше и внедряет бонусом. С удовольствием продолжу работать с Романом, и смело могу ручаться за надежность данного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Я очень рад сотрудничеству. Разбирается в основных технологиях web-разработки. Приятно, когда с заказчиком общаешься на одном языке и не нужно пытаться упрощать каждый вопрос.