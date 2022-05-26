Задание было выполнено в сроки, качество работы - на высоте! Код разборчивый, аккуратный. В процессе работы никаких лишних вопросов, всё по существу, суть поставленных задач была полностью отражена в работе. Дополнительно отмечу, что дизайн был суховат, а Романом были предложены решения по более качественному исполнению задуманного дизайна, и далее отражены на сайте; полностью создан качественный адаптив под все устройства, несмотря на то что дизайн был заточен только под два расширения. Плюсом добавлю, что очень понравились анимации бургер-меню, и плавные ховер-эффекты; очень приятно, когда верстка происходит не строго по ТЗ, где зачастую всё предусмотреть нереально, а когда человек видит, как будет лучше и внедряет бонусом. С удовольствием продолжу работать с Романом, и смело могу ручаться за надежность данного исполнителя.