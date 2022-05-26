RomanSergeech

Роман RomanSergeech

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Здравствуйте! Я Frontend разработчик, верстаю сайты и разрабатываю веб-приложения

Превращу красивый дизайн

в адаптивный, легко редактируемый

и удобный в использовании веб-сайт

Используемые технологии: 

HTML5,  CSS3 (scss),  JavaScript, TypeScript

React + redux/zustand

WordPress

В течение недели после передачи готовой работы

я бесплатно выполню правки и исправлю ошибки,

которые могли быть не замечены ранее

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Отзывы заказчиков

mpumbu
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$150
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта по готовому дизайну
FigmaNode.jsWordPress
Задание было выполнено в сроки, качество работы - на высоте! Код разборчивый, аккуратный. В процессе работы никаких лишних вопросов, всё по существу, суть поставленных задач была полностью отражена в работе. Дополнительно отмечу, что дизайн был суховат, а Романом были предложены решения по более качественному исполнению задуманного дизайна, и далее отражены на сайте; полностью создан качественный адаптив под все устройства, несмотря на то что дизайн был заточен только под два расширения. Плюсом добавлю, что очень понравились анимации бургер-меню, и плавные ховер-эффекты; очень приятно, когда верстка происходит не строго по ТЗ, где зачастую всё предусмотреть нереально, а когда человек видит, как будет лучше и внедряет бонусом. С удовольствием продолжу работать с Романом, и смело могу ручаться за надежность данного исполнителя.
Отличный заказчик. Я очень рад сотрудничеству. Разбирается в основных технологиях web-разработки. Приятно, когда с заказчиком общаешься на одном языке и не нужно пытаться упрощать каждый вопрос.
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