Только качественно и в срок, Современная адаптивная верстка сайтов с использованием технологий,БЭМ,SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

Умения

Верстка выполняется с учетом всех современных технологий.

Чистый код, верстка по БЭМ, компонентный подход, Sass,js,.

В итоге вы получите архив с готовой версткой, включающий в себя все исходники (sass, js)

Работа

Ни какой предоплаты, полная оплата после сдачи проекта.

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Связь

Telegram: @RudMargaryan

Почему именно я

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Готов приступить уже

Не нарушаю сроков