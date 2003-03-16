Только качественно и в срок, Современная адаптивная верстка сайтов с использованием технологий,БЭМ,SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript
Умения
Верстка выполняется с учетом всех современных технологий.
Чистый код, верстка по БЭМ, компонентный подход, Sass,js,.
В итоге вы получите архив с готовой версткой, включающий в себя все исходники (sass, js)
Работа
Ни какой предоплаты, полная оплата после сдачи проекта.
Связь
Email: [email protected]
Telegram: @RudMargaryan
Почему именно я
- Всегда на связи
- Готов приступить уже
- Не нарушаю сроков
- Всегда довожу дело до конца
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Портфолио
- Сайт "Cootels" на HTML/SCSS/GULP/SLICK/JS51 просмотр
- Сайт "Seqty" на HTML/CSS353 просмотра
- Сайт "Kclikr" на HTML/SCSS/JS52 просмотра
- Сайт "PathSoft" на чистом HTML/CSS336 просмотров
- Адаптивная верстка26 просмотров
- Бизнес страница26 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
FigmaHTML
Отличный исполнитель. Всё сделал довольно быстро и качественно. Всё чётко по ТЗ, вносил изменения по первому требованию. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Всем рекомендую. Спасибо за интересные задачи