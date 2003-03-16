RudMargaryan

Руд RudMargaryan

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок, Современная адаптивная верстка сайтов с использованием технологий,БЭМ,SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

Умения

Верстка выполняется с учетом всех современных технологий.

Чистый код, верстка по БЭМ, компонентный подход, Sass,js,.

В итоге вы получите архив с готовой версткой, включающий в себя все исходники (sass, js)

Работа

Ни какой предоплаты, полная оплата после сдачи проекта.

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Связь

Email: [email protected]

Telegram: @RudMargaryan

Почему именно я

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  • Всегда на связи
  • Готов приступить уже
  • Не нарушаю сроков
  • Всегда довожу дело до конца
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Отзывы заказчиков

guest_16420761746963
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Верстка одной страницы HTML5/CSS3
FigmaHTML
Отличный исполнитель. Всё сделал довольно быстро и качественно. Всё чётко по ТЗ, вносил изменения по первому требованию. Рекомендую к сотрудничеству.
Всем рекомендую. Спасибо за интересные задачи
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