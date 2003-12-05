Верстальщик от бога 👉👈
Меня зовут Кирилл, 18 лет. На фрилансе уже год. Достиг больших успех и готов выполнять ваши заказы.
Хорошо знаю HTML5, CSS3, JavaScript, Gulp, Flexbox
Широко использую в проектах слайдер Swiper
Пишу только на чистом JS
Отлично делаю адаптив
Всегда к заказам подхожу индивидуально и ответственно
Есть желание работать
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Портфолио
- Вёрстка лендинга BMARK с адаптацией под телефоны26 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта AXIT24 просмотра
- Адаптивная Вёрстка лендинга Crowdme29 просмотров