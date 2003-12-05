TheAxy

Кирилл TheAxy

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстальщик от бога 👉&#128072;

Меня зовут Кирилл, 18 лет. На фрилансе уже год. Достиг больших успех и готов выполнять ваши заказы.

Хорошо знаю HTML5, CSS3, JavaScript, Gulp, Flexbox

Широко использую в проектах слайдер Swiper

Пишу только на чистом JS

Отлично делаю адаптив

Всегда к заказам подхожу индивидуально и ответственно

Есть желание работать