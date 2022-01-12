SEO оптимизация по указанным пунктам в ТЗ, устранение ошибок верстки

HTML-версткаЗакрыт5 заявок745 просмотров
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Нужно сделать оптимизацию по SEO:

  • Нелогичное использование тегов h2-h6
  • Добавить недостающую информацию в файл robots.txt
  • Закрыть страницы пагинации и другие элементы в мета роботс noindex follow
  • Настроить редиректы на Главную, постраничные редиректы
  • Исправить все некорректные коды страниц 2хх, 3хх, 4хх
  • Исправить скорость загрузки страниц для ПК и мобильной
  • Исправление ошибок валидации
  • Создать микроразметки Schema.org и Open Graph
  • Исправить ошибки адаптивности сайта под мобильные устройства
  • Создать 404 с корректным видом и откликом
Исправить ошибки вёрстки:
  • Поправить работу Поиска, чтобы работал при неверной раскладке
  • Добавить кнопку мессенджера на страницу Контакты
  • Пункт с видео нужно вынести к изображениям, чтобы сразу после пролистывания фото, можно было просматривать видео, сейчас блок с видеороликом теряется далеко внизу
  • Привести размеры карточек товаров в категориях к единому
Возможны задачи по переделыванию внешнего вида Каталога, склейке карточек товаров с одинаковым содержимым, создание сортировки, работы в админке для удобства распределения товаров по категориям.

Сайт на Модексе. Адрес https://arsenalbyt.ru/

2 года назад
martaboriso
Валентина 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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