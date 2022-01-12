Здравствуйте Нужно сверстать и натянуть на вп проект: https://www.figma.com/file/fGUvf5Lir5Fq5jtEEMMXcH/Web_DataSleek_2021?node-id=0%3A1 В заявке оставьте пожалуйста примерный бюджет и сроки Спасибо
SEO оптимизация по указанным пунктам в ТЗ, устранение ошибок верстки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать оптимизацию по SEO:
- Нелогичное использование тегов h2-h6
- Добавить недостающую информацию в файл robots.txt
- Закрыть страницы пагинации и другие элементы в мета роботс noindex follow
- Настроить редиректы на Главную, постраничные редиректы
- Исправить все некорректные коды страниц 2хх, 3хх, 4хх
- Исправить скорость загрузки страниц для ПК и мобильной
- Исправление ошибок валидации
- Создать микроразметки Schema.org и Open Graph
- Исправить ошибки адаптивности сайта под мобильные устройства
- Создать 404 с корректным видом и откликом
- Поправить работу Поиска, чтобы работал при неверной раскладке
- Добавить кнопку мессенджера на страницу Контакты
- Пункт с видео нужно вынести к изображениям, чтобы сразу после пролистывания фото, можно было просматривать видео, сейчас блок с видеороликом теряется далеко внизу
- Привести размеры карточек товаров в категориях к единому
Сайт на Модексе. Адрес https://arsenalbyt.ru/
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