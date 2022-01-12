Лендинг на вордпресс

HTML-версткаЗакрыт43 заявки1663 просмотра
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Нужно сверстать лендинг (12 блоков, минимум анимации) и натянуть на Wordpress. Макет в psd. Макет отправлю исполнителю.

Напишите в предложении стоимость.

Антибот: 14 + 26

2 года назад
guest_16419888088122
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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