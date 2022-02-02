※УДОБНО И В СРОК - верстка сайтов с чистым кодом на HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery!

Привет!

Надеюсь ты прошел не долгий путь, прежде чем найти меня, ведь ты у правильного специалиста.

Меня зовут Артем, и я html - верстальщик из Екатеринбурга. В данной сфере я относительно недавно, однако уверен в своих навыках и всегда слежу за актуальной информацией и трендами.

Основа моей работы — отличное качество, без багов и ошибок 404 ))

Умения и навыки:

HTML5

CSS3

SASS

JavaScript

jQuery

Pixel Perfect

Почта: [email protected]

Telegram: @IlinukhArtem

WhatsApp:8 912 653 68 63

Общение:

Сразу предупреждаю! Адекватный в общении)

При трудностях в работе, не постесняюсь переспросить все по нескольку раз, для более лучшего результата. Также всегда на связи для того, чтобы вы были в курсе всех деталей, во избежание недопонимания.

Способы оплаты:

Переводом на карту Сбербанк

Переводом на карту Тинькофф