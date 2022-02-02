ArtemDrago

Артем ArtemDrago

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#8251;УДОБНО И В СРОК - верстка сайтов с чистым кодом на HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery!

Привет!

Надеюсь ты прошел не долгий путь, прежде чем найти меня, ведь ты у правильного специалиста.

Меня зовут Артем, и я html - верстальщик из Екатеринбурга. В данной сфере я относительно недавно, однако уверен в своих навыках и всегда слежу за актуальной информацией и трендами.

Основа моей работы — отличное качество, без багов и ошибок 404 ))

Умения и навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • SASS
  • JavaScript
  • jQuery
  • Pixel Perfect
Контактные данные:

Почта: [email protected]

Telegram: @IlinukhArtem

WhatsApp:8 912 653 68 63

Общение:

Сразу предупреждаю! Адекватный в общении)

При трудностях в работе, не постесняюсь переспросить все по нескольку раз, для более лучшего результата. Также всегда на связи для того, чтобы вы были в курсе всех деталей, во избежание недопонимания.

Способы оплаты:

  • Переводом на карту Сбербанк
  • Переводом на карту Тинькофф
Условия сотрудничества:

  • .Ознакомление с ТЗ, просмотр макетов или файлов, оценка стоимости и сроков выполнения работы.
  • Создание заказчиком проекта на Weblancer, выбор меня исполнителем
  • Выполнение работы - периодически выгружаю промежуточный результат на тестовый поддомен для демонстрации.
  • Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок мной, при необходимости.
  • Оплата выполненной работы, либо завершение платежа безопасной сделки.
  • Передача файлов проекта (макетов, ссылок, архив с исходниками и т.д.).
  • Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.

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