※УДОБНО И В СРОК - верстка сайтов с чистым кодом на HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery!
Привет!
Надеюсь ты прошел не долгий путь, прежде чем найти меня, ведь ты у правильного специалиста.
Меня зовут Артем, и я html - верстальщик из Екатеринбурга. В данной сфере я относительно недавно, однако уверен в своих навыках и всегда слежу за актуальной информацией и трендами.
Основа моей работы — отличное качество, без багов и ошибок 404 ))
Умения и навыки:
- HTML5
- CSS3
- SASS
- JavaScript
- jQuery
- Pixel Perfect
Почта: [email protected]
Telegram: @IlinukhArtem
WhatsApp:8 912 653 68 63
Общение:
Сразу предупреждаю! Адекватный в общении)
При трудностях в работе, не постесняюсь переспросить все по нескольку раз, для более лучшего результата. Также всегда на связи для того, чтобы вы были в курсе всех деталей, во избежание недопонимания.
Способы оплаты:
- Переводом на карту Сбербанк
- Переводом на карту Тинькофф
- .Ознакомление с ТЗ, просмотр макетов или файлов, оценка стоимости и сроков выполнения работы.
- Создание заказчиком проекта на Weblancer, выбор меня исполнителем
- Выполнение работы - периодически выгружаю промежуточный результат на тестовый поддомен для демонстрации.
- Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок мной, при необходимости.
- Оплата выполненной работы, либо завершение платежа безопасной сделки.
- Передача файлов проекта (макетов, ссылок, архив с исходниками и т.д.).
- Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Personal site27 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга44 просмотра
- Porten43 просмотра