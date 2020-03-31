Энрике Сакоян htmljpghtmljpg
25 летГрузия/Тбилиси
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Делаю свою работу качественно и в срок - это принцип, иначе не берусь за проект.
Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery FlexBox БЕМ REM
УСЛУГИ:
- Профессиональная кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Чистый и понятный код. (опыт 5 лет)
- Адаптация сайтов под мобильные устройства. Добиваюсь от Google 100 балов адаптивности. Ваш сайт будет продвигаться в Google лучше чем у конкурентов. (опыт 5 лет)
- Делаю свою работу качественно и в срок. Качество верстки и программирования на ВЫСШЕМ УРОВНЕ. Пишу «масштабируемый» код.
- Всегда нахожусь на СВЯЗИ! Если нужно даю свой личный номер телефона. Никогда не пропадаю.
- Решаю Ваши проблемы, а не создаю их.
- Применяю эффективные технологии.
- Всегда довожу дело до конца.
- Легко нахожу общий язык с любым заказчиком.
- Результат работы Вас порадует.
- Верстаю как для себя!
- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
- Адаптивная, фиксированная или резиновая верстка. ( Responsive ).
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer 9+, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).
- Bootstrap 3.
- Написание простого, читабельного и удобного кода.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
- Более 50 позитивных отзывов о высоком качестве моей работы.
- Более 100 сверстанных проектов.
- Более 3 лет работы.
- Более 99 999 строк рукописного HTML5, CSS3 и JAVASCRIPT КОДА :)
С Пн. по Пт.
В выходные плавающий график. (Но если что то срочное, то я на связи).
ОПЛАТА:
- Предоплата проекта 30%.
- Обычно — поэтапная оплата. Сделал, показал. Если устроило — оплачиваете, если необходимо вношу небольшие исправления.
- QIWI
- Банковские переводы
- Денежные переводы: Contact, WesterUnion...
- Email: [email protected]
- Skype: html.jpg
- Tel: +995557769982
С уважением, Энрике!
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
7%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- ПРОФИ Лесоторговая площадка89 просмотров
- Галерея времени Адаптивная верстка70 просмотров
- Перегородки (Landing Page)95 просмотров
- СибДон Альянс Адаптивная верстка57 просмотров
- Навесы в Ростове-на-дону42 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена от и до. Даже после оплаты, Энрике без проблем устранял баги, что говорит о нём как о положительном исполнителе. Спасибо Энрике за проделанную работу!
Ответный отзыв
Михаил дал четкое и понятное Т3, и всегда был на связи! Оплату получил сразу после проверки проекта! Спасибо за приятное сотрудничество! Рекомендую!
$75
10 баллов
2 года назад
Хороший верстальщик рекомендую.
Ответный отзыв
Все супер. Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Всем советую сотрудничать с Кареном.
$35
10 баллов
4 года назад
Верстка выполнена хорошо. Результатом остался доволен. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик с понятной и доступной задачей. Рекомендую Виталия, как отличного заказчика, с которым приятно иметь дело. Оплата сразу же после выполнения. Спасибо за проект
$35
10 баллов
4 года назад
Все отлично! Энрике - грамотный специалист и хороший человек, верстка сделана быстро и без нареканий!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать. Четкое ТЗ, постоянно на связи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
$60
10 баллов
4 года назад
Исполнитель отличный! Быстро, качественно, радует наличие таких специалистов!
Ответный отзыв
С Ильдаром очень приятно работать! Все супер, спасибо за интересный проект. Однозначно рекомендую
HTML-верстка
112 отзывов(-1)
$15/час
от $15от 1 дня
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