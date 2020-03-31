Делаю свою работу качественно и в срок - это принцип, иначе не берусь за проект.

Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery FlexBox БЕМ REM

Профессиональная кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка﻿. Чистый и понятный код. (опыт 5 лет)﻿

Адаптация сайтов под мобильные устройства. Добиваюсь от Google 100 балов адаптивности. Ваш сайт будет продвигаться в Google лучше чем у конкурентов. (опыт 5 лет)﻿

Делаю свою работу качественно и в срок. Качество верстки и программирования на ВЫСШЕМ УРОВНЕ. Пишу «масштабируемый» код.

Всегда нахожусь на СВЯЗИ! Если нужно даю свой личный номер телефона. Никогда не пропадаю.

Решаю Ваши проблемы, а не создаю их.

Применяю эффективные технологии.

Всегда довожу дело до конца.

Легко нахожу общий язык с любым заказчиком.

Результат работы Вас порадует.

Верстаю как для себя!

HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.

Адаптивная, фиксированная или резиновая верстка. ( Responsive ﻿).

Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer 9+, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).

Bootstrap 3.

Написание простого, читабельного и удобного кода.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Комментарии.

Более 50 позитивных отзывов﻿ о высоком качестве моей работы.

Более 100 сверстанных проектов.

Более 3 лет работы.

Более 99 999 строк рукописного HTML5, CSS3 и JAVASCRIPT КОДА :)

С Пн. по Пт.

В выходные плавающий график. (Но если что то срочное, то я на связи).

ОПЛАТА:

Предоплата проекта 30%.

Обычно — поэтапная оплата. Сделал, показал. Если устроило — оплачиваете, если необходимо вношу небольшие исправления.

QIWI

Банковские переводы

Денежные переводы: Contact, WesterUnion...

С уважением, Энрике!