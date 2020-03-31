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Энрике Сакоян htmljpg

 
25 летГрузия/Тбилиси
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Делаю свою работу качественно и в срок - это принцип, иначе не берусь за проект.

Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery FlexBox БЕМ REM

УСЛУГИ:

  • Профессиональная кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка﻿. Чистый и понятный код. (опыт 5 лет)﻿
  • Адаптация сайтов под мобильные устройства. Добиваюсь от Google 100 балов адаптивности. Ваш сайт будет продвигаться в Google лучше чем у конкурентов. (опыт 5 лет)﻿
ВЫГОДЫ КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ РАБОТАЯ СО МНОЙ:

  • Делаю свою работу качественно и в срок. Качество верстки и программирования на ВЫСШЕМ УРОВНЕ. Пишу «масштабируемый» код.
  • Всегда нахожусь на СВЯЗИ! Если нужно даю свой личный номер телефона. Никогда не пропадаю.
  • Решаю Ваши проблемы, а не создаю их.
  • Применяю эффективные технологии.
  • Всегда довожу дело до конца.
  • Легко нахожу общий язык с любым заказчиком.
  • Результат работы Вас порадует.
  • Верстаю как для себя!
НАВЫКИ:

  • HTML5, CSS3, JavaScript,  jQuery.
  • Адаптивная, фиксированная или резиновая верстка. ( Responsive ﻿).
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer 9+, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).
  • Bootstrap 3.
  • Написание простого, читабельного и удобного кода.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
СТАТИСТИКА

  • Более 50 позитивных отзывов﻿ о высоком качестве моей работы.
  • Более 100 сверстанных проектов.
  • Более 3 лет работы.
  • Более 99 999 строк рукописного HTML5, CSS3 и JAVASCRIPT КОДА  :)
В СЕТИ:

  С Пн. по Пт.

  В выходные плавающий график. (Но если что то срочное, то я на связи).

  ОПЛАТА:

  • Предоплата проекта 30%.
  • Обычно — поэтапная оплата. Сделал, показал. Если устроило — оплачиваете, если необходимо вношу небольшие исправления.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

  • QIWI
  • Банковские переводы
  • Денежные переводы: Contact, WesterUnion...
   КОНТАКТЫ:

С уважением, Энрике!

JavascriptВерстка сайтаAndroidHTMLiOSBootstrapjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
7%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
GreyHill
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Стили на VideoJS
Работа выполнена от и до. Даже после оплаты, Энрике без проблем устранял баги, что говорит о нём как о положительном исполнителе. Спасибо Энрике за проделанную работу!
Михаил дал четкое и понятное Т3, и всегда был на связи! Оплату получил сразу после проверки проекта! Спасибо за приятное сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$75
10 баллов
2 года назад
Верстка главную страницу
Хороший верстальщик рекомендую.
Все супер. Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Всем советую сотрудничать с Кареном.
Ответный отзыв
webbaster
Виталий 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка bootstrap (3 страницы + popup окна)
Верстка выполнена хорошо. Результатом остался доволен. Спасибо за работу.
Отличный заказчик с понятной и доступной задачей. Рекомендую Виталия, как отличного заказчика, с которым приятно иметь дело. Оплата сразу же после выполнения. Спасибо за проект
Ответный отзыв
bratishco
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Сверстать адаптивный сайт
Все отлично! Энрике - грамотный специалист и хороший человек, верстка сделана быстро и без нареканий!
Было приятно сотрудничать. Четкое ТЗ, постоянно на связи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
ildario
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
4 года назад
Верстка одностраничника
Исполнитель отличный! Быстро, качественно, радует наличие таких специалистов!
С Ильдаром очень приятно работать! Все супер, спасибо за интересный проект. Однозначно рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
112 отзывов(-1)
$15/час
от $15от 1 дня
#158