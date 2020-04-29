Большое спасибо Андрею за помощь с крайне запутанный и непростым проектом! Кроме него никто не брался: либо сразу, либо, когда слышали полное ТЗ на разработку. Андрей же все реализовал в сжатые сроки и с первой попытки, дополнив все крайне удобным интерфейсом, хотя речи об этом в проекте не было... Рекомендую к сотрудничеству!