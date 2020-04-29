bratishco

Дмитрий Гришин bratishco

 
40 летРоссия/Балашиха
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Найти и пофиксить уязвимость сайта на битрикс

    Здравствуйте! Необходимо найти и пофиксить уязвимость сайта на битрикс: на сайт регулярно записываются чужие файлы и проставляются ссылки на какие-то китайские сайты! Сайт небольшой (промо, не портал/магазин)...

    БитриксСайт на Битрикс
    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Настроить htaccess для сайта на WP

    $5

    Здравствуйте! Требуется помощь с настройкой htaccess для сайта на вордпрессе в связи со следующей проблемой: и в Яндексе и в Гугле по названию организации и по урлу выводится домен без тайтла (тайтл прописан, но вместо него ...

    WordPressISPmanager
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать кастом-сборку приложения Aвito

    Здравствуйте! Интересует внесение нескольких доработок в стандартное приложение Aвito (чтобы потом установить себе эту кастом-сборку через apk). Если вы понимаете, что это возможно сделать (что код не обфусцирован и т.п.), просьба писать в личные сообщения для обсуждения ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать плагин новостей WP

    Здравствуйте! К уже работающему сайту на WP нужно сделать клон раздела новости: все то же самое, что новости, но только в отдельной табличке БД (опять же можно скопировать в мускуле), но с другим выводом на фронэнде ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт 15 статей

    Здравствуйте! Необходим рерайт 15 небольших статей по 5К знаков. Источники ваши (даю темы). Темы про Крым и Севастополь (достопримечательности). Оплата 40 руб. за 1К б.п.

    Рерайтинг31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать небольшой парсер

    $5

    Здравствуйте! Необходимо написать небольшой парсер: парсить комментарии, подгружаемые аяксом с одной выбранной страницы (поле для ввода урл). Сохранение результатов обсуждаемо (например, скачивается хтмл-файл с ними). Никаких обходов страниц по маске урл и т.п. не нужно.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поднять бэкап сайта на WP

    $10

    Здравствуйте! Нужно поднять бэкап сайта на WP. С подъемом проблема: база, экспортированная из пхпмайадмина не встает в тот же самый пхпмайадмин из-за синтаксических ошибок (вылетает импорт), т.е. суть задачи - именно подправить базу, а не просто ...

    SQL
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перенести wp-сайт на новый домен

    $5

    Здравствуйте! Перенес сайт на wp на новый домен, но что-то он не включается (перенес и файлы, и базу), нужна помощь знающего человека подменить урлы в нужных местах... Бюджет 5$ (оплата в рублях по курсу, желательно на сбер/яд).

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайтинг 60 статей

    Здравствуйте! Нужен исполнитель для выполнения регулярного рерайта. Оплата 50 рублей за 1К б.п. Задача: в течение 30 дней выкладывать на мини-портал на wp про Крым по 2 небольшие статьи в день, снабдить их иллюстрацией. Какие-то ключи и/или ...

    SEO-оптимизация
    Рерайтинг36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разобраться, почему wp грузит vps и поправить

    $10

    Здравствуйте! На впске 2 проца и 2 Гб ОП висит 4 новостных сайта на вп с нулевой посещаемостью, при этом память утекает почти под ноль, нужно разобраться почему и пофиксить (повторюсь, посещаемости нет совсем).

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Восстановить винду через тимвьюер

    $15

    Здравствуйте! Необходимо реанимировать вин7, упавшую в бесконечный ребут во время добровольно-принудительного обновления. На другом харде раскатал голую семерку и могу дать доступ по тимвьюэру. Нюанса два: 1. на старой винде была куча софта и настроек, которые ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Ускорить сайт на wp

    $5

    Здравствуйте! Нужно ускорить работу на 4 сайтах WP (не прилично тормозят даже на vps хостинге) - включить кэш или разобраться, в чем может быть дело. Все пароли есть, приступить нужно прямо сейчас.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • HTML5 или Flash-анимация

    $15

    Здравствуйте! Нужно наложить на сорокасекундный mp4-ролик кнопки Вправо-Влево, которые бы включали показ видео, соответственно Вперед-Назад до определенного хронометража и останавливали проигрывание на нем. На этих остановках должны появляться активные точки (кнопки) в нескольких местах, по клику ...

    HTMLFlash
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимированная Flash-карта

    Здравствуйте! Необходимо сделать анимированную карту. Суть такая: Есть отрендереный mp4 ролик облета 360 градусов вокруг района с остановками с разных ракурсов в течение ролика. Нужно прикрутить к ролику стрелки вправо-влево, чтобы проматывать ролик вперед-назад между этими замедлениями ...

    JavascriptFlash
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Залить видео на youtube

    $2

    Здравствуйте! У меня медленный интернет и не могу выложить 3 видео на youtube (220,310 и 806 мб). Нужно просто скачать с яндекс диска и залить на ютуб (все описания потом сам вставлю). Бюджет 2$, оплата ЯД.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Новостной портал на wordpress

    $60

    Здравствуйте! Необходимо сделать новостной портал на wordpress с автонаполнением из источников (есть готовые скрипты под wp). Также необходимо прикрутить возможность отправки материалов читателями (запись в базу новости в неактивном состоянии с уведомлением меня о поступившем материале).

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
ZendReact
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Написать небольшой парсер
Отличный заказчик, хорошо поставил задачу, все четко и понятно. Отлично коммуницировал и с оплатой проблем не было. Рекомендую !
Большое спасибо Андрею за помощь с крайне запутанный и непростым проектом! Кроме него никто не брался: либо сразу, либо, когда слышали полное ТЗ на разработку. Андрей же все реализовал в сжатые сроки и с первой попытки, дополнив все крайне удобным интерфейсом, хотя речи об этом в проекте не было... Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
lost2710
Павел 
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Поднять бэкап сайта на WP
Дмитрий отличный заказчик. Задачу объяснил корректно и понятно. Полное доверие между заказчиком и исполнителем. Обратная связь моментальная, так же как и оплата. От сотрудничества только приятные и положительные эмоции)) Однозначно рекомендую к сотрудничеству!))
Огромное спасибо Павлу за помощь!! До него с задачей не справились два программиста, у которых было, соответственно, 50 и более 200 пятерок по отзывам, но только он смог дожать задачу, что все заработало! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Sizam4ik
42 годаПольша
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
3 года назад
Перенести wp-сайт на новый домен
Понятное задание, моментальный доступ и моментальная оплата. Спасибо, надеюсь быть полезным в дальнейшем!
Огромное спасибо Александру за оперативную помощь! Все сделано просто молниеносно и с первой попытки, человек отлично разбирается Wordpress-е! Будем сотрудничать еще!
Ответный отзыв
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$2
10 баллов
4 года назад
Залить видео на youtube
Дмитрий - отличный заказчик! Очень интересные задания, хорошая коммуникация и быстрая оплата! Был рад помочь!
Все прошло идеально, большое спасибо Андрею за помощь!
Ответный отзыв
evgennn32
Евгений 
36 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Новостной портал на wordpress
Хороший заказчик, чётко описаны задачи, всегда на связи, было приятно работать. Рекомендую!
Все сделано в лучшем виде! Евгений реализовал достаточно сложный проект, терпеливо отнесся к большому количеству правок и доработок, при этом все было сделано точно в срок! Полностью рекомендую к сотрудничеству!!
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