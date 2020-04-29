Здравствуйте! Необходимо найти и пофиксить уязвимость сайта на битрикс: на сайт регулярно записываются чужие файлы и проставляются ссылки на какие-то китайские сайты! Сайт небольшой (промо, не портал/магазин)...
- Тестирование сайтов2 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте! Нужно заменить на сайте логотип с гифа на SVG (сам пробовал, но он почему-то не отображается ни через img=, ни через object...).Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $5
Здравствуйте! Требуется помощь с настройкой htaccess для сайта на вордпрессе в связи со следующей проблемой: и в Яндексе и в Гугле по названию организации и по урлу выводится домен без тайтла (тайтл прописан, но вместо него ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Интересует внесение нескольких доработок в стандартное приложение Aвito (чтобы потом установить себе эту кастом-сборку через apk). Если вы понимаете, что это возможно сделать (что код не обфусцирован и т.п.), просьба писать в личные сообщения для обсуждения ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! К уже работающему сайту на WP нужно сделать клон раздела новости: все то же самое, что новости, но только в отдельной табличке БД (опять же можно скопировать в мускуле), но с другим выводом на фронэнде ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходим рерайт 15 небольших статей по 5К знаков. Источники ваши (даю темы). Темы про Крым и Севастополь (достопримечательности). Оплата 40 руб. за 1К б.п.Рерайтинг31 заявкаЗакрыт3 года назад
- $5
Здравствуйте! Необходимо написать небольшой парсер: парсить комментарии, подгружаемые аяксом с одной выбранной страницы (поле для ввода урл). Сохранение результатов обсуждаемо (например, скачивается хтмл-файл с ними). Никаких обходов страниц по маске урл и т.п. не нужно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Здравствуйте! Нужно поднять бэкап сайта на WP. С подъемом проблема: база, экспортированная из пхпмайадмина не встает в тот же самый пхпмайадмин из-за синтаксических ошибок (вылетает импорт), т.е. суть задачи - именно подправить базу, а не просто ...Завершен3 года назад
Здравствуйте! Есть два инфо-сайта на WP, нужно поменять между ними шаблоны, не меняя контент (остается на прежних доменах). Сайты на одном ftp. Бюджет - 5$.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Здравствуйте! Перенес сайт на wp на новый домен, но что-то он не включается (перенес и файлы, и базу), нужна помощь знающего человека подменить урлы в нужных местах... Бюджет 5$ (оплата в рублях по курсу, желательно на сбер/яд).Завершен3 года назад
Здравствуйте! Нужен исполнитель для выполнения регулярного рерайта. Оплата 50 рублей за 1К б.п. Задача: в течение 30 дней выкладывать на мини-портал на wp про Крым по 2 небольшие статьи в день, снабдить их иллюстрацией. Какие-то ключи и/или ...Рерайтинг36 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Здравствуйте! Нужна помощь поменять нативную версию mysql в ispmanager на 5.7 с 5.5 (не через докер).Системное администрирование7 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Здравствуйте! На впске 2 проца и 2 Гб ОП висит 4 новостных сайта на вп с нулевой посещаемостью, при этом память утекает почти под ноль, нужно разобраться почему и пофиксить (повторюсь, посещаемости нет совсем).Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Здравствуйте! Необходимо реанимировать вин7, упавшую в бесконечный ребут во время добровольно-принудительного обновления. На другом харде раскатал голую семерку и могу дать доступ по тимвьюэру. Нюанса два: 1. на старой винде была куча софта и настроек, которые ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Здравствуйте! Нужно ускорить работу на 4 сайтах WP (не прилично тормозят даже на vps хостинге) - включить кэш или разобраться, в чем может быть дело. Все пароли есть, приступить нужно прямо сейчас.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Здравствуйте! Нужно наложить на сорокасекундный mp4-ролик кнопки Вправо-Влево, которые бы включали показ видео, соответственно Вперед-Назад до определенного хронометража и останавливали проигрывание на нем. На этих остановках должны появляться активные точки (кнопки) в нескольких местах, по клику ...Анимация2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо сделать анимированную карту. Суть такая: Есть отрендереный mp4 ролик облета 360 градусов вокруг района с остановками с разных ракурсов в течение ролика. Нужно прикрутить к ролику стрелки вправо-влево, чтобы проматывать ролик вперед-назад между этими замедлениями ...Анимация1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $2
Здравствуйте! У меня медленный интернет и не могу выложить 3 видео на youtube (220,310 и 806 мб). Нужно просто скачать с яндекс диска и залить на ютуб (все описания потом сам вставлю). Бюджет 2$, оплата ЯД.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $3
Здравствуйте! Необходимо установить тему wp на хостинг. Прямо сейчас, хостинг готов...Завершен4 года назад
- $60
Здравствуйте! Необходимо сделать новостной портал на wordpress с автонаполнением из источников (есть готовые скрипты под wp). Также необходимо прикрутить возможность отправки материалов читателями (запись в базу новости в неактивном состоянии с уведомлением меня о поступившем материале).Завершен4 года назад