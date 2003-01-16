Сделать кастом-сборку приложения Aвito

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок1946 просмотров
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Здравствуйте!

Интересует внесение нескольких доработок в стандартное приложение Aвito (чтобы потом установить себе эту кастом-сборку через apk).

Если вы понимаете, что это возможно сделать (что код не обфусцирован и т.п.), просьба писать в личные сообщения для обсуждения деталей и цены.

3 года назад
bratishco
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад