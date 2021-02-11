Разработка копии (рескина) ios приложения на flutter

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки1990 просмотров
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суть проекта в следующем:

  • необходимо изготовить копию (оно же рескин, редизайн) ios vpn приложения
  • для этого уже имеются готовые исходники на flutter
  • также имеется дизайнер, которому можно поставить задачу на перерисовку графики
  • изготавливая копию исходный код нужно "рефакторить" и "уникализировать"
  • backend самого функционала vpn подключаемый, предоставляется третьей стороной (SDK, API, ...)
  • в планах изготовление нескольких копий
iOSFlutter
3 года назад
dr_zloba
40 летМексика
15 лет в сервисе
Был
3 года назад