Разработка копии (рескина) ios приложения на flutter

Коллеги, добрый день! Необходима серия консультаций нескольких специалистов. Интересуют технические специалисты и ПМ-ы, которые вели проекты. Вот основные вопросы: [list][*]Какие нюансы разработки на ReactNative, что можно разработать, что нельзя и нужно использовать нативные технологии? [*]Какой лучше выбрать бэкенд ...