Консультация по разработке ReactNative-приложения

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка1309 просмотров
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Коллеги, добрый день!

Необходима серия консультаций нескольких специалистов. Интересуют технические специалисты и ПМ-ы, которые вели проекты. Вот основные вопросы:

  • Какие нюансы разработки на ReactNative, что можно разработать, что нельзя и нужно использовать нативные технологии?
  • Какой лучше выбрать бэкенд (php, java, .Net и т.п.) и почему?
  • Сертификация PCI DSS - как выполняется, какие ограничения/требования?
  • Стоимость разработки типового проекта, типовые ЗП программистов
  • Работа с подрядчиками/фрилансерами
Если можете проконсультировать на любую из этих тем, пишите
React
3 года назад
fastkill
Юрий 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад