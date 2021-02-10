Консультация по разработке ReactNative-приложения

Хочу сделать игру-приложение с челленджами для веселой компании. Приложение локальное на 1 смартфоне. Нужно знать анимацию, уметь работать с графикой из фигмы. Будет круто, если сможете вставить звуки, аналитику, рекламу и встроенные покупки. Правила игры: Крутится ...
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Коллеги, добрый день!
Необходима серия консультаций нескольких специалистов. Интересуют технические специалисты и ПМ-ы, которые вели проекты. Вот основные вопросы:
- Какие нюансы разработки на ReactNative, что можно разработать, что нельзя и нужно использовать нативные технологии?
- Какой лучше выбрать бэкенд (php, java, .Net и т.п.) и почему?
- Сертификация PCI DSS - как выполняется, какие ограничения/требования?
- Стоимость разработки типового проекта, типовые ЗП программистов
- Работа с подрядчиками/фрилансерами
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