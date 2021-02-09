Доработка приложения iOS (февраль)

Хочу сделать игру-приложение с челленджами для веселой компании. Приложение локальное на 1 смартфоне. Нужно знать анимацию, уметь работать с графикой из фигмы. Будет круто, если сможете вставить звуки, аналитику, рекламу и встроенные покупки. Правила игры: Крутится ...
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Доработка приложения iOS (Objective-C). ТЗ по запросу.
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