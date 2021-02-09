Доработка приложения iOS (февраль)

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка1982 просмотра
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Доработка приложения iOS (Objective-C). ТЗ по запросу.

iOS
3 года назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
23 дня назад