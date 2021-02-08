Разработка real estate приложения для IOS

Ищем full-stack разработчика iOS / команду для создания приложения управления арендой недвижимости. Должен иметь опыт создания решений с нуля, включая проектирование POC и MVP.

Вам нужно будет выбрать стек технологий для применения и работать над реализацией, а также дать советы по другим компонентам / потребностям системы.

Это стартап-проект уже существующей компании. Пожалуйста, подавайте заявку только в том случае, если вы готовы работать с минимумом начальных требований и данных. Проект на стадии финансируемой идеи.

Долгосрочная возможность для правильного кандидата.