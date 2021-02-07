Разработать мобильное приложение "xFollower" под iOS

Рескин iOS-приложения (приватный браузер)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу разработчика iOS для реализации мобильного приложения "xFollower".
Суть приложения - утилита для получения расширенной информации о профиле Instagram.
Содержит набор бесплатных и платных функций, которые покупаются по подписке.
Ближайший аналог приложения для понимания - https://apps.apple.com/ch/app/reports-for-instagram/id1156192844?l=en
Платформа для реализации: iOS
Встроенная реклама: Admob
Монетизация: премиум-подписка
Язык: английский
Прочее: интеграция и настройка SDK от Facebook
PUSH-уведомления: автоматические, каждые 48 часов для всех пользователей.
Дизайн и верстка приложения: уже реализованы (будут предоставлены исходники).
В описании к заказу прикреплено полное техническое задание приложения.
Прошу подробно ознакомиться с ТЗ и сориентировать по цене и срокам реализации.
- Похожие заказы
- $350Мобильные приложения1 исполнительЗакрытнет даты
- Мобильное приложение на подобие кроудфайдинга и благотворительного фонда. - Отображать список из БД. - При выборе из списка отображать подробную информацию с картинкой/видео. - С возможностью перевода денежных средств (банковские карты, онлайн кошельки) на расчетный счет/ ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт3 года назад
- $1200
Создать приложение для IOS и AndroidНужна программа для шофёров автобусного парка,которая как навигатор+ маршрут установлен + напоминание на каждой остановке по времени+ видео маршрута в прямом эфире. Маршрутов 1300 Проект обеспечевает работой 1 фрилансера на года и ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Надо сделать простой виджет без дизайна. Виджет должен поддерживать все 3 размера На виджете должна быть картинка и текст. Сторона приложения должна быть на Swift при старте послать сетевой запрос который будет возвращать текст и URL картинки. Виджет ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Задание не трудное, хорошо подходит для новичков. Необходимо разработать моб. приложение на React Native и чтобы запускалось с помощью программы Expo Go (обязательно!) на любой ОС. По возможности поставьте как можно больше комментариев в коде на ...Закрыт3 года назад
- $1800
[b]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ФУНКЦИОНАЛА[/b][b] переводов денежных средств и цифровых активов между пользователя приложения [/b][b]ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ[/b][b]Цель:[/b]необходимо разработать [b]BackEnd-часть[/b]функционала переводов между пользователями денежных средств (с банковской карты на банковскую карту) через приложения. Для этого нужно дописать модуль, который ...Закрыт3 года назад
- $800
Приложение должно использовать геолокацию пользователя. Так же необходимо встроить карты с использованием точек и возможностью написания отзыва и рейтинга места.(рис.1;2)Программа должна осуществлять минимальные расчеты и суммировать несложные суммы с использование просчета процентов.Программа подразумевает использование пользователями ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
По ТЗ от нашей команды разработчика Android и нашему макету дизайну необходимо разработать приложение под Android. Приложение должно быть написано на Java, с использованием наших классов, которые используются в основном приложении. Приложение работает с нашим back end ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработка PWA Мобильного Приложения! https://bit.ly/2MuNpHDЗакрыт3 года назад
Хотим чтобы нам сделали мобильное приложение на конструкторе Основные задачи мобильного приложение Регистрация клиентов для скидок, акций, оплаты пластиковыми карточками и формирования карт постоянных клиентов Получение с приложения и обработка заявок от клиентов на работу Управление и интеграция по ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад