Разработать мобильное приложение "xFollower" под iOS

Ищу разработчика iOS для реализации мобильного приложения "xFollower".

Суть приложения - утилита для получения расширенной информации о профиле Instagram.

Содержит набор бесплатных и платных функций, которые покупаются по подписке.

Ближайший аналог приложения для понимания - https://apps.apple.com/ch/app/reports-for-instagram/id1156192844?l=en

Платформа для реализации: iOS

Встроенная реклама: Admob

Монетизация: премиум-подписка

Язык: английский

Прочее: интеграция и настройка SDK от Facebook

PUSH-уведомления: автоматические, каждые 48 часов для всех пользователей.

Дизайн и верстка приложения: уже реализованы (будут предоставлены исходники).

В описании к заказу прикреплено полное техническое задание приложения.

Прошу подробно ознакомиться с ТЗ и сориентировать по цене и срокам реализации.