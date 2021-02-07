Виджет для iOS 14 на SwiftUI

Надо сделать простой виджет без дизайна.

Виджет должен поддерживать все 3 размера

На виджете должна быть картинка и текст.

Сторона приложения должна быть на Swift при старте послать сетевой запрос который будет возвращать текст и URL картинки. Виджет подписанный на обновления должен соответсвенно обновится. При нажатии на виджет открывается приложение с картинкой на вес экран и текст.

Виджет должен как можно чаще обновляться. Если система его показывает то виджет должен выполнить запрос используя Swift код.

Виджет на SwiftUI, приложение на Swift.