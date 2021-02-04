Разработка приложения для Киоска на Android

Мобильное приложение написанное на React Native, нам нужно сделать доработки и выгрузить обновление. 1.нужно обновить картинки из описания Apple Store 2.Также нужно исправить ошибки интерфейса (в окне профиля поля ввода не выделены и пользователи путаются куда ...
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По ТЗ от нашей команды разработчика Android и нашему макету дизайну необходимо разработать приложение под Android.
Приложение должно быть написано на Java, с использованием наших классов, которые используются в основном приложении.
Приложение работает с нашим back end по Rest Json.
Приемка работ специалистом по Android с проверкой кода.
Тесное сотрудничество во время работ с нашими техническими специалистами
Оплата 1000 руб . час. оценка по разработке 120 - 150 часов
заключение договора
Требования :
* Знание MVC, MVVM и Singleton паттернов.
* Знание стандарта SQL92
* Умение работать с чужим кодом
* Умение придерживаться корпоративных стандартов написания кода.
Spring Framework 5 (XML config, Core, Security, JDBC, LD
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