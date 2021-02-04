Разработка приложения для Киоска на Android

По ТЗ от нашей команды разработчика Android и нашему макету дизайну необходимо разработать приложение под Android.

Приложение должно быть написано на Java, с использованием наших классов, которые используются в основном приложении.

Приложение работает с нашим back end по Rest Json.

Приемка работ специалистом по Android с проверкой кода.

Тесное сотрудничество во время работ с нашими техническими специалистами

Оплата 1000 руб . час. оценка по разработке 120 - 150 часов

заключение договора

Требования :

* Знание MVC, MVVM и Singleton паттернов.

* Знание стандарта SQL92

* Умение работать с чужим кодом

* Умение придерживаться корпоративных стандартов написания кода.

Spring Framework 5 (XML config, Core, Security, JDBC, LD