Мобильное приложение написанное на React Native, нам нужно сделать доработки и выгрузить обновление. 1.нужно обновить картинки из описания Apple Store 2.Также нужно исправить ошибки интерфейса (в окне профиля поля ввода не выделены и пользователи путаются куда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать кроссплатформенное приложение средней сложности, с чатом и легкий веб клиент куда идут данные приложения. После выполнения проекта нужна поддержка приложения за дополнительную плату сооствественно. Возможно понадобится трудоустройство на 3-4 часа в день после проекта удаленно.
- Похожие заказы
- $199Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Хочу чтобы вы не просто оставляли заявку, а именно вниклись и прочитали целиком, спасибо :) Интересуюсь сколько будет стоить и ищу человека который понимает в этой сфере и знает всё от и до в iptv ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Игровая площадка с игровым приложением, автоматизированным пополнение счета... Скажем так,(игровой покер рум, где "клиент посетитель" сможет зайти, пополнить счет и наслаждаться игрой....Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $350
Хочу чтобы вы не просто оставляли заявку, а именно вниклись и прочитали целиком, спасибо :) Интересуюсь сколько будет стоить и ищу человека который понимает в этой сфере и знает всё от и до в iptv для ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Разработка Презентаций для проекта В приложение задание https://dropmefiles.com/yUh5eМобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
1: значение для приложение 1. Такси 2. Грузоперевозки 3. Эвакуаторы 4. Переезды 5. Меж городские перевозки 2: 1. Оплата банковской карты 2. Привязанность аккаунта и разделение их(не всех вместе) 3. Привязка яндекс карт 4. Рейтинг и отзывы к ...Мобильные приложения14 заявокЗакрыт3 года назад
Приветствую, нужно сделать вот такую прилку application that runs on Android phones (4.0 or above) and can receive calls through SIP and forward it to the GSM network. The application should then forward the audio and ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, небольшая команда фрилансеров ищет профессионалов работающих в области фриланса, а именно программирующих на Xamarin,flutter, laravel, react, unity. Почему вам надо работать с нами? - Собственный сайт-визитка через который проходит более 100 заказчиков в день. - Постоянный поток ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Меня интересует, создание мобильного приложения для Android и IOS. Вот дизайн: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.figma.com%2Ffile%2FRGWhh7dshzncSNOfeOGauW%2FBoxing-for-developer%3Fnode-id%3D0%253A1]https://www.figma.com/file/RGWhh7dshzncSNOfeOGauW/Boxing-for-developer?node-id=0%3A1[/url] Часть для юзера: Выбирает метод тренировки "Бокс" или "Тайский бокс", дальше метод тренировки "дома","на мешке" или "с напарником" (так же тут есть еще 2 строчки "комбинации" и ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
- $350
Добрый день , у нас есть готовое приложение на IOS, нам необходима адаптация интерфейса существующего приложения под мобильные телефоны Apple, полный список устройств скину , мокапы готовыбюджет и сроки обсудимМобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад