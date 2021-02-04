Разработка мобильных приложени

Здравствуйте, небольшая команда фрилансеров ищет профессионалов работающих в области фриланса, а именно программирующих на Xamarin,flutter, laravel, react, unity.

Почему вам надо работать с нами?

- Собственный сайт-визитка через который проходит более 100 заказчиков в день.

- Постоянный поток заказов. Без работы вы не останетесь.

- Система оплаты поэтапно. Сделали 1 этап - получили деньги.

- Дружная команда. Вы всегда можете расчитывать на помощь в каких то вопросах.

Если вы владеете инструментами интересующие нас, то всегда ждем вас в нашей команде.

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