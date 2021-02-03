Веб-приложение

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки993 просмотра
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Необходим программист для доработки веб-приложения. Приложение разрабатывается для анализа данных о товарах площадки Amazon. Язык программирования php, база данных mongodb.

3 года назад
svk111
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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