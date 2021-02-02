Разработать прототип приложения для Android

Здравствуйте. Прототип означает, что должен работать функционал, дизайн не критичен.

Тема приложения – психологический дневник для трейдера. Т.е. как минимум вам должна быть интересна тема трейдинга, т.к. после прототипа последует дальнейшаяя длительная разработка и допиливание.

По финансам т.к. это прототип готов на 100$

Полное ТЗ высылаю откликнувшимся и готовым работать за этот ценник.

Общие пункты такие

- периодически 1 раз в 2-3 часа случайно выскакивает экран с вопросом – Вы сейчас в рынке? И варианты ответа ДА/НЕТ и дальше идет обработка ответов и обработка статистики за неделю

- при новой открытой сделке в базе данных – выскакивает экран на телефоне, где нужно указать причину открытия сделки (предлагаются 3 частых прошлых варианта и ввести возможно новый вариант) и так же обработка статистики за неделю

- можно настраивать что и когда показывать