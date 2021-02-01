Нужно доработать приложение 

У нас есть готовый проект написанный на React Native, нам нужно сделать доработки и выгрузить обновление. Приложение опубликовано. Во-первых нужно обновить картинки из описания Apple Store (или рассказать за вознаграждение как это сделать) - сделать такие же как в Google маркете. Также нужно исправить ошибки интерфейса (в окне профиля поля ввода не выделены и пользователи путаются куда что вводить, в окне акций поле поиска не подсвечено). Также пользователи Apple жалуются что не могут выставить корректно дату рождения в профиле.