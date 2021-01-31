Авторассылку what’s app для android[b] [/b]Есть база, состоящая из ссылок, при переходе на которые сразу перекидывает в whats app с уже написанным сообщением. Все нужно автоматизировать. СРОЧНО!
Для всех платформ android и ios нужны простые примеры воспроизведения
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Для всех платформ android и ios нужны простые примеры воспроизведения offline зашифрованных видео.
Шифруем видео (*.mp4) один раз алгоритмом AES произвольным ключом (или предложите свой) и воспроизводим на каждой платформе этот файл (введя предварительно ключ, которым было зашифровано видео) без подключения к интернету (offline). На андроиде можно использовать exoplayer, для ios - там вроде без вариантов, только встроенный плеер..Требования к языку - c# (Xamarin)Подчеркиваю, нужны только простые примеры.
2 платформы, за каждый пример -100$
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