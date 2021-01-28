Изменить разрешения в приложении, заново собрать и выложить

Есть мобильное приложение, расположено в google play. Разработано на IONIC.

От Google пришло письмо, что необходимо внести правки в приложение, текст письма прикладываю к заданию.

Необходимо внести правки в приложение, заново его пересобрать и выложить в гугл плей.

Можете удаленно подключиться и помочь это сделать. Все данные хранятся на нашем компьютере.