Изменить разрешения в приложении, заново собрать и выложить

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка1439 просмотров
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Есть мобильное приложение, расположено в google play. Разработано на IONIC.

От Google пришло письмо, что необходимо внести правки в приложение, текст письма прикладываю к заданию.

Необходимо внести правки в приложение, заново его пересобрать и выложить в гугл плей.

Можете удаленно подключиться и помочь это сделать. Все данные хранятся на нашем компьютере.

3 года назад
ptaxaufa
Тагир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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