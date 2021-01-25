Создание мобильного приложения для фитнес тренировки.Мобильное приложение должен содержать: возможность проведения онлайн тренировки; воспроизведения видео; база рецептов здорового питания; автоматическое приспособление тренировок с целями пользователя.Интеграция с Smartwach.Мобильное приложение под Android и iOS.Интеграция с АPI.База данных.
Сделать простой андроид шаблон WebView (React Native)
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Доброго времени суток. Требуется ответственный Junior андроид разработчик для разработки типовых webview приложений. Работа не сложная. В перспективе возможно постоянное взаимовыгодное сотрудничество. Так как подобных приложений нужно будет делать в достаточном количестве.Вкратце суть задания - нужно сделать простое webview приложение в нише знакомства. Среда разработки - React Native.Как это работает - при открытии приложение будет обращаться на сервер (тут все настраиваю я), и в зависимости от его json ответа, показывать пользователю webview url или наше шаблонное приложение, которое сделаете вы (например, простейший психологический опросник и тд, до 20 экранов, можно чуть больше или меньше. В тз есть пример).Есть и более подробное тз, его скину реальным кандидатам.В каком формате предлагаю сотрудничать - можно разработать приложение с нуля. А можно встроить ваш шаблон в мое текущее приложение. Тут уже будем договариваться.Также желательно иметь подобных работ.
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