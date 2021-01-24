Создать простое приложение/игру с кубиками

2 кубика

2 массива данных по 1 на каждый кубик

Пользователь либо жмёт кнопку, либо трясет телефон, происходит анимация вращающихся кубиков

Выпадает крупным планом 2 кубика с надписями

Должна быть возможность регистрации, статистики, соответственно, на сайте должна быть БДшка, которая эти данные будет аккумулировать

Должна быть возможность добавлять в друзья других людей, каждый выбирает какие-то позиции из массивов (либо пишет сам), они добавляются в общий массив, с увеличенным приоритетом, и при бросках другим пользователям эти комбинации будут выпадать с увеличенной вероятностью (примерно процентов на 30-40)

Должна быть возможность прикрутить монетизацию

Для выпавших комбинаций должна открываться запись в базе данных, с подробным описанием

Возможность переходить на сайт и делать там покупки

В идеале, приложение должно быть кросплотформенным

Более менее простая игра с кубиками, есть массив вариаций первого кубика (картинки/текст) массив примерно 10-20 вариантов и массив вариаций второго кубика (примерно столько же вариантов), бросаем кубики (кнопкой или с помощью тряски телефона), происходит анимация падающих костей, выпадает случайная комбинация двух значений. + Возможность прикрутить систему монетизации. Услугу дизайнера отдельно обсуждаются, после обсуждения с вами.