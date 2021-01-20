Необходимо создать приложение для android

Приложение-камера, основные требования:

1. Наложение на фото даты, времени, координат, а также сохранение этих данных в exif файл фотографии

2. Настраиваемое качество сжатия фотографии, для подбора оптимального размера фотографии

3. Возможность автоматической пересылки сделанного фото на пк через локальную сеть по wi-fi

В качестве примера отлично подходит приложение SurveyCam, условно к нему нужно лишь добавить возможность автоматической пересылки сделанного фото на пк через локальную сеть

К дизайну особых требований нет, главное это стабильная работа.