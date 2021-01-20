Создать телеграм-бот

Требование к приложениюНеобходимо разработать мобильное приложение,поддерживающее платформы Apple iOS,Android для последующей публикации в AppStore и Google Play. Функционал:Приложение должно использовать геолокацию пользователя. Так же необходимо встроить карты с использованием точек и возможностью написания отзыва и рейтинга ...
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3. Предложить выбрать название производителя
4. Предложить написать текст (отзыв) о товаре.
5. Опубликовать отзыв в канале в формате
#название рубрики
#название производителя
сам отзыв
автор отзыва
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