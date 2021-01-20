Разработка IPTV плеера под различные платформы

Требуется приложение Плеер IPTV для iOS, android, tizen, webos c возможным увеличением этого списка.

Воспроизводить надо будет имеющиеся у нас в наличии Mpeg-ts потоки с m3u8 плейлиста.

Работа с API при взаимодействии с нашим разработчиком.

Пожалуйста, только с опытом в данной сфере. Пример: ottplayer.es/

Остальная информация в тз и при лично общении телеграм