Flutter разработка мобильного приложения

Здравствуйте Владимир, меня зовут Роман и я начал работу над одним из проектов которые я бы очень хотел воплотить в жизнь. Я с самого детства увлекаюсь теннисом, и пусть профессионалом я не стал, я все ...
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Добрый день, для одного из наших клиентов требуется разработка мобильного приложения – витрина заказа туристических поездок и бронирования дополнительных услуг. Общение с бекендом по api. Требуется только разработка моб приложения. Объем работы – примерно 160 нормочасов. В команде уже есть дизайнер (дизайн приложения почти доделали на figma) и бекенд спец (готово api но при необходимости его доведем до кондиции)/ Также потребуется помощь в публикации в apple appstore и google play. Ориентировочная стоимость – 160тр, срок – 40 дней. Тз готовы выслать на согласование. Оплата напрямую специалисту, поэтапная.
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