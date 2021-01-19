Flutter разработка мобильного приложения

$2000
Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок2686 просмотров
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Добрый день, для одного из наших клиентов требуется разработка мобильного приложения – витрина заказа туристических поездок и бронирования дополнительных услуг. Общение с бекендом по api. Требуется только разработка моб приложения. Объем работы – примерно 160 нормочасов. В команде уже есть дизайнер (дизайн приложения почти доделали на figma) и бекенд спец (готово api но при необходимости его доведем до кондиции)/ Также потребуется помощь в публикации в apple appstore и google play. Ориентировочная стоимость – 160тр, срок – 40 дней. Тз готовы выслать на согласование. Оплата напрямую специалисту, поэтапная.

Flutter
3 года назад
a456
44 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
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