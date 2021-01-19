Здравствуйте Владимир, меня зовут Роман и я начал работу над одним из проектов которые я бы очень хотел воплотить в жизнь. Я с самого детства увлекаюсь теннисом, и пусть профессионалом я не стал, я все равно люблю поучаствовать в различных любительских турнирах или просто поиграть с кем либо для удовольствия. Однако иногда бывает очень сложно найти партнера по игре, и поэтому мне в голову пришла идея. Создать приложение в котором игроки с любой точки мира смогут находить себе партнёров по игре. Это я просто рассказал все в нескольких словах, на самом деле идей у меня много. Жду вашего ответа.