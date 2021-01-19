RetailCRM Разработка модуля для маркетплейса: WhatsApp + СМС

Цена условная, пишите свою стоимость часа и опыт разработки модулей RetailCRM

Приложение для отправки сообщений в-из WhatsApp по нашему REST API (готовое апи предоставим)

* Можно начать чат из RetailCRM и ответить в WhatsApp

* Можно начать чат из WhatsApp и ответить в RetailCRM

* Типы сообщений: текст, картинки, видео, файлы

Приложение не преобразовывает файлы, не хранит данных или статистики, без своей бд, только пересылает информацию в-из API.

Хостинг для сервера приложения предоставлю, модерацию маркетплейса пройду самостоятельно, нужна только разработка.