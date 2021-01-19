RetailCRM Разработка модуля для маркетплейса: WhatsApp + СМС

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки2067 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цена условная, пишите свою стоимость часа и опыт разработки модулей RetailCRM

Приложение для отправки сообщений в-из WhatsApp по нашему REST API (готовое апи предоставим)

* Можно начать чат из RetailCRM и ответить в WhatsApp

* Можно начать чат из WhatsApp и ответить в RetailCRM

* Типы сообщений: текст, картинки, видео, файлы

Приложение не преобразовывает файлы, не хранит данных или статистики, без своей бд, только пересылает информацию в-из API.

Хостинг для сервера приложения предоставлю, модерацию маркетплейса пройду самостоятельно, нужна только разработка.

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
  • Похожие заказы

  • Написать игру 2D ANROID игру по заготовленному сценарию.

    $1000

    Требуется написать игру с нуля по заготовленному сценарию. Никаких сложностей. Старт - процесс с набором очков- смерть- главный экран с указанием рекорда, старт с начала. Объясню точнее когда увижу подходящего кандидата. БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, знаем таких... Оплата только по завершению проекта. Приложение ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составление дизайна Figma и ТЗ для виджета (Android и IOS)

    [table]ЗадачаСуть простая перенести идею с обычного листка в дизайн Figma и Технического Задания (Android i iOS) к нему для дальнейшей разработки ( если кокой элемент нельзя реализовать исправить, можно и дополнить для лучшего эффекта) Идея простой ...

    AndroidiOSFigma
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка мобильных приложений

    Здравствуйте, нужны профессионалы работающие на React, Unity, Laravel, Opencart, Java. Мы - команда профессионалов-фрилансеров. Мы хотим перерасти в нечто большое поэтому ищем новых людей хорошо знающих свое дело. Почему вам выгодно работать с нами? 1. Честность и простота. Сделал ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение интернет-магазина

    Приветствую Есть интернет-магазин. Нужно разработать Браузерное мобильное приложение для систем ios и android. Интеграция будет с сайтом напрямую. Приложение будет отображать полностью функционал мобильной версии сайта. Необходимы push-уведомления. С мобильного приложения необходимо скрыть footer сайта, а также ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать приложение на основе ARCore и ARKit (в перспективе)

    Необходимо разработать интерактивный бизнес-инструмент с AR. Интерактивный генератор визуального контента для узкой целевой аудитории. Рабочий прототип создан ранее на движке UE4 и размещен как на AppStore так и на GooglePlay. Рабочий прототип по сути и ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для ресторана

    [b]Задача[/b] Требуется разработать простое (4 экрана) мобильное приложение для планшета. Суть приложения - электронное меню ресторана с возможностью оплаты. Данные в приложение поступают через API системы автоматизации ресторана. Оплата производится через имеющийся SDK. Платформа Android. ТЗ и дизайн-система по запросу. Ждем предложения ...

    Мобильные приложения13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для IP TV плеера (Аndroid, iOS)

    Требуется приложение Плеер IPTV для имеющейся платформы. Для iOS и Аndroid (приоритет). Работат с API при взаимодействии с full-stack разработчиком. Пожалуйста, только с опытом в данной сфере. Пример: https://app.24h.tv/channels Остальная информация в ЛС, оставьте телеграм, whatsapp, скайп.

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад