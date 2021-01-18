Создать приложение на основе ARCore и ARKit (в перспективе)

Необходимо разработать интерактивный бизнес-инструмент с AR. Интерактивный генератор визуального контента для узкой целевой аудитории. Рабочий прототип создан ранее на движке UE4 и размещен как на AppStore так и на GooglePlay. Рабочий прототип по сути и является техническим заданием. Нам необходимо развиваться, но Unreal Engine 4 уже просто надоел для таких задач... Необходимо перейти на нативную разработку приложения непосредственно на ARCore и в перспективе ARKit. Все обсуждается индивидуально в голосовом режиме. Перспективы долгосрочного сотрудничества с адекватными разработчиками (кто это для меня, объясню в процессе знакомства).