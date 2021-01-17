Не большое мобильное приложение

В двух словах. Нужно следующее приложение.1. Есть меню, в нём 4 конпки.2. Нажимаешь на 1 кнопку, далее процесс загрузки который длится около минуты и по истечению минуты на екране отражается картинка. Там где отражается картинка, должна быть кнопка " в меню", потом человек опять нажимает на ту же кнопку и спустя минуту отражается другая картинка. Вероятность отражения другой картинки должна составлять в пределах 15-20 %. То есть, человек 100 раз нажал на одну и ту же кнопку в 80-85% отразилась одна картинка, а в 15-20% при одинаковых действиях - отразилась другая картинка.2. Вторая кнопка с информацией о проекте. Человек её кликнул и вывелось описание.3. Третья кнопка - выключение.4. Контакты.