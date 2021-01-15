Разработка админ панели и доработка бэкенда

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Необходимо написать админ панель для проекта кикшеринга (прокат электросамокатов через мобильное приложение) для управления самокатами и арендами. На данный момент написан бэкенд (PHP, Laravel) и мобильные приложения (Java React Native). 

ТЗ и документы, которые помогут разобраться в проекте, плюс NDA: https://drive.google.com/drive/folders/1pKPX9JZWNclH58DNIpWK5dEQrJLmRh4O?usp=sharing

Нюансы, которые необходимо учитывать: 

1. Дизайн. Дизайна нет, поэтому нужно подобрать готовый шаблон или фрэймворк, где не требуется делать дизайн с нуля, и адаптировать его под необходимый функционал. 

2. Сейчас рализован бэкенд и api для управления самокатом, а также мобильные приложения. Но описания api нет, поэтому чтобы разобраться нужно будет смотреть код бэкенда.

3. В бэкенде реализован не весь функционал, чтобы можно было по api просто все дёргать в админку.

  • Не реализовано на уровне бэка: геозоны, пуш уведомления, бонусный счет клиента, логирование (для раздела «журнал»), настройки, в т.ч. правила обработки событий. Т.е. этого функционала нет вообще и чтобы использовать его в админке, нужно доделать в том числе и бэкенд.
  • Не полностью реализовано: разделение заказов и аренд (сейчас для каждой аренды создается новый заказ, т.е. не учитываются мультиаренды).
Просьба ко всем, кого заинтересует проект. Пожалуйста, ознакомьтесь сначала с ТЗ, а потом уже пишите свои оценки, вопросы и предложения. 

Бюджет обсуждается.

Для оценки работ предоставлю доступ к имеющемуся коду бэкенда после подписания вами NDA. Если Вы не готовы подписывать NDA, пожалуйста, не пишите.

Оплата по частям.

ТЗ делится на задачи по согласованию с Вами. Оцениваем каждую задачу. Разработку ведете на своем сервере. Вы выполняете задачу, показываете мне, я принимаю и оплачиваю, после чего Вы заливаете код на мой сервер. Приступаете к следующей задаче. Если Вы не готовы работать по этой схеме, пожалуйста, не пишите.

3 года назад
imushroom
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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