Разработка админ панели и доработка бэкенда

Здравствуйте, нужна копия приложения https://apps.apple.com/gb/app/insights-for-instagram-imetric/id1390536045 на iOS как это, нужна работа под ключ, что бы быстро и качественно, максимум на исполнение 7-10 дней. Приложение простое. Все кто готов взяться пишите, оплата только по результату!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать админ панель для проекта кикшеринга (прокат электросамокатов через мобильное приложение) для управления самокатами и арендами. На данный момент написан бэкенд (PHP, Laravel) и мобильные приложения (Java React Native).
ТЗ и документы, которые помогут разобраться в проекте, плюс NDA: https://drive.google.com/drive/folders/1pKPX9JZWNclH58DNIpWK5dEQrJLmRh4O?usp=sharing
Нюансы, которые необходимо учитывать:
1. Дизайн. Дизайна нет, поэтому нужно подобрать готовый шаблон или фрэймворк, где не требуется делать дизайн с нуля, и адаптировать его под необходимый функционал.
2. Сейчас рализован бэкенд и api для управления самокатом, а также мобильные приложения. Но описания api нет, поэтому чтобы разобраться нужно будет смотреть код бэкенда.
3. В бэкенде реализован не весь функционал, чтобы можно было по api просто все дёргать в админку.
- Не реализовано на уровне бэка: геозоны, пуш уведомления, бонусный счет клиента, логирование (для раздела «журнал»), настройки, в т.ч. правила обработки событий. Т.е. этого функционала нет вообще и чтобы использовать его в админке, нужно доделать в том числе и бэкенд.
- Не полностью реализовано: разделение заказов и аренд (сейчас для каждой аренды создается новый заказ, т.е. не учитываются мультиаренды).
Бюджет обсуждается.
Для оценки работ предоставлю доступ к имеющемуся коду бэкенда после подписания вами NDA. Если Вы не готовы подписывать NDA, пожалуйста, не пишите.
Оплата по частям.
ТЗ делится на задачи по согласованию с Вами. Оцениваем каждую задачу. Разработку ведете на своем сервере. Вы выполняете задачу, показываете мне, я принимаю и оплачиваю, после чего Вы заливаете код на мой сервер. Приступаете к следующей задаче. Если Вы не готовы работать по этой схеме, пожалуйста, не пишите.
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