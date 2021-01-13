Рассылка через Api (прога под винду), нужна поддержка прокси и многопоточность Api через моб приложение, но у моб приложения нид смотреть запросы в трафике и расшифровывать их. [b]Нужно разберется в работе с ssl pinining xposed и тд[/b] Оставляйте ...
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Проблема после сборки для TestFlight:Приложение собрано через expo. Локально работает и на телефоне и на эмуляторе. Загружаем в TestFlight, при запуске приложение крашится сразу после SplashScreen. В логах TestFlight имеется только json с общими данными, которые не несут никакой полезной информации. Ранее в TestFlight отдавался crashlog с такой информацией:Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFYTriggered by Thread: 0Весь crashlog предоставим. Все очевидные и не очевидные решения испробованы, от чистки кэша до попыток подобрать комбинацию работающих зависимостей. Т.е. нужен человек, который либо хорошо в этом разбирается, либо сталкивался с подобным.Проблема при запуске через react-native run-ios:Failed to build iOS project. We ran "xcodebuild" command but it exited with error code 65.
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