Приложение Iphone/Android

Нужно сделать приложение где будет загружатся текстовая и иллюстративная информация о писателях, их произведениях, их биографиях, о времени в стиле писателей, рецензиях. Вся информация о писателях прошлого и их произведениях. Нужен удобный дизайн для поиска любой информации, поле поиска, удобно вводить информацию, ведь информация будет вводиться вручную, импорта не будет. Книги импортировать ненадо. Какая цена, если только ENG и какая цена, если мультиязычность на 4 языках?(языки будим сами менять или вы,тоесть нужно будет легкая трансляция языков)

Eсли есть дополнителные вопросы пишите сразу.