Приложение Iphone/Android

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок1694 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать приложение где будет загружатся текстовая и иллюстративная информация о писателях, их произведениях, их биографиях, о времени в стиле писателей, рецензиях. Вся информация о писателях прошлого и их произведениях. Нужен удобный дизайн для поиска любой информации, поле поиска, удобно вводить информацию, ведь информация будет вводиться вручную, импорта не будет. Книги импортировать ненадо. Какая цена, если только ENG и какая цена, если мультиязычность на 4 языках?(языки будим сами менять или вы,тоесть нужно будет легкая трансляция языков)

Eсли есть дополнителные вопросы пишите сразу.

Android
3 года назад
zagran991
33 годаЛитва
4 года в сервисе
Был
3 года назад