Требуется исправить баг в приложении для iOS

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки1228 просмотров
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Приложение:

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82/id1481242900

Не подгружает актуальные цены на пиццу в меню. Надо устранить этот баг.

Все исходники у нас на руках.

iOS
3 года назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
21 день назад