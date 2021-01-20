Нужно написать простое Android приложение(для дипломной работы)3экранa

Нужно написать простое Android приложение(для дипломной работы) для пешего туризма на Kotlin или Java.

Приложение должно состоять из трех экранов.

-основной экран, карта со значками маршрутов

-выпадающее меню с кнопками Профиль, маршруты, настройки

-информация о маршруте

В приложении нужно использовать OSM карты, SQLite, MVP, и добавить возможность авторизации через FB. Построение маршрута учитывая местоположение пользователя. В приложении будет всего 2 маршрута. Также нужно написать пару unit тестов: (без разницы каких, главное что бы они были). Приложенеи должно быть на английском языке.

Дизайн приложения есть, данные маршрутов есть(только нужно занести в базу данных).

Дэдлайн 20.01.2021!!!