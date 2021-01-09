Мобильное приложение на react native

Нужно сделать мобильное приложение для проекта в музее. Детали следующие:

Необходимо разработать комплекс программных приложений для функционирования интерактивных стендов, включающий в себя:• серверное приложение “Interactivity CMS” (далее CMS), обеспечивающее API для контента стендов и мобильного приложения Album Wall (см. далее);• серверное приложение для управления контентом мобильного приложения Album Wall в виде модуля к Interactivity CMS;Функции мобильного приложения Album Wall:• проверка наличия нового контента при запуске; • автоматическая загрузка обновленного контента при наличии;• демонстрация всех экранов приложения пользователю:• экран помощи (приветствие);• экран Album Wall с вложенными экранами: • экран альбома;• экран Коллаж;• экран Истории Рока с вложенными экранами:• экран жанра;• реализует возможности пользователя:• навигация между экранами и активация интерактивных элементов;• прослушивание выбранной композиции/альбома;• активация элемента Коллажа;• отправка в CMS сеанса и счетчиков прослушивания треков.