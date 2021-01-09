Внедрить Appsflyer и Keitaro в мобильное приложение

Необходим мобильный разработчик с опытом работы и интеграции сервисов Appsflyer и трекера Кейтаро в мобильные приложения.

Суть задачи такова:

1) Appsflyer - это трекер (он по API соединяется с Фейсбуком)

2) В Фейсбуке прописывается название кампании в таком виде: a402|#|pwzg12w9y8Gt6SDh|#|u:DO|#|co:UZ|#|fi:66

Где динамичные метки:

u: - инициалы человека,

co: - страна,

fi: - номер рекламного кабинета, эти данные Фейсбук передает в Appsflyer при установке мобильного приложения пользователем.

3) Appsflyer соединяется с keitaro и передаёт всю эту информацию в keitaro, где мы видим всю статистику в разбивке по этим меткам.

4) Сейчас у нас нейминг (a402|#|pwzg12w9y8Gt6SDh|#|u:DO|#|co:UZ|#|fi:66) реализован так, что для 1 мобильного приложения приходиться делать отдельную кампанию в keitaro (отдельную статистику).

Необходимо сделать нейминг так, чтобы в 1 кампанию keitaro приходили данные с разных мобильных приложений (передавалась с Appsflyer в keitaro статическая метка мобильного приложения и мы могли делать разбивку по мобильным приложениям).

Скорей всего необходимо сделать некий драйвер, где все приложения передают данные в одно место и оттуда по апи передается вся статистика в трекер кейтаро. Или любая другая реализация.